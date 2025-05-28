Подразделения ВСУ убили в Суджанском районе Курской области много мирных жителей, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
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