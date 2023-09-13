Марочко заявил о переводе Киевом к Красному Лиману ограниченно годных

На краснолиманском направлении киевский режим перебрасывает на передовую имеющих боевой опыт военнослужащих, а их место на других линиях обороны занимают возрастные мобилизованные, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые.
На краснолиманском направлении киевский режим перебрасывает на передовую имеющих боевой опыт военнослужащих, а их место на других линиях обороны занимают возрастные мобилизованные, ограниченно годные к службе и вернувшиеся в строй тяжелораненые.
Свежие комментарии