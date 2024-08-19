Алаудинов сообщил о кадрах с расстрелянными в упор жителями Курской области

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, в своем телеграм-канале сообщил о получении многочисленных фотографий мирных жителей Курской области, которых расстреляли ВСУ.
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