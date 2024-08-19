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Алаудинов сообщил о кадрах с расстрелянными в упор жителями Курской области

Алаудинов сообщил о кадрах с расстрелянными в упор жителями Курской области

Генерал-майор Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, в своем телеграм-канале сообщил о получении многочисленных фотографий мирных жителей Курской области, которых расстреляли ВСУ.

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Комментарии
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Eduard
Нелюдь
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9 час.
Eduard
&quot;Вот что &quot;печеньки&quot; с людьми(укропами) делают!&quot;
Ответить
9 час.

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