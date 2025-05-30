СЭ: Осипенко близок к переходу в «Динамо»

Защитник «Ростова» Максим Осипенко близок к переходу в московское «Динамо». По информации «СЭ», к игроку проявляют интерес также «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», однако он склоняется к тому, чтобы принять предложение бело-голубых.