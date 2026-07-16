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Журнал «Профиль»

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США введут новые визовые ограничения

Госдепартамент США объявил о введении новой политики визовых ограничений в отношении иностранцев, имеющих связи с крайне левыми группами и подозреваемые в причастности к терроризму, насилию или экономическому саботажу.

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