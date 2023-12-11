На российском рынке появятся куриные яйца из Турции

О разрешении поставлять в нашу страну названный продовольственный товар, в последнее время резко подскочивший в цене, информирует Россельхознадзор в соответствующем релизе на официальном портале ведомства.
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