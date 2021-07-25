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Игорь Кочарян – о баскетболе 3х3: «На данный момент американки выглядят в Токио сильнее всех»

Генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу 3х3 Игорь Кочарян после уверенной победы над Монголией (21:5) отметил, что основной матч состоится вечером против команды США.

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