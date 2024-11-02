Newsweek предрек большие потери ВСУ из-за быстрого продвижения армии РФ

Стремительное продвижение российской армии в Донбассе грозит ВСУ большими потерями, пишет Newsweek. В материале журнала отмечается, что в линии обороны украинской армии появились «трещины», которые могут обернуться полным развалом фронта.
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