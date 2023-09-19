Я дала мужу все для мужского счастья - сама работала, он сидел дома с детьми. Варил борщи, гладил мои платья, нянчил детей, казалось бы, что ещё надо? Но он был недовольный какой-то, в сексе однообразие, морщинки появились у него и животик.
Муж постарел, ухожу к любовнику
Комментарии
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Ольга Гусева
Время покажет, на что способен любовничек. Не стОит делать скоропалительных выводов. Бывают женщины с отсутствием материнского инстинкта. Эгоистки до мозга костей. Иногда даже лучше детям не общаться с такой матерью, матерью, которой дети по барабану. Чему она их может научить? Нелюбви, эгоизму, потребительству? Такие люди могут только причинить боль. и нафиг это детям то?
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12 час.
А
Александр24
Абсолютно высосанная из пальца история, которую и обсуждать нет смысла. У автора с фантазией совсем плохо - такую чушь изобрести.
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12 час.
Ольга Гусева
Не знаю, адекватный человек в состоянии понять, что все люди разные, что женщина женщине рознь. А ущербные человеки и так питают ненависть к женщинам (мужчинам), ко всем подряд, не зная человека как человека, а не как принадлежащего к определённому полу. Самоутверждаться за счёт принижения других - это удел глупых, обиженных и недалёких людей. Жаль, что таких немало.
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12 час.
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