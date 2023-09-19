Муж постарел, ухожу к любовнику

Ольга Гусева Время покажет, на что способен любовничек. Не стОит делать скоропалительных выводов. Бывают женщины с отсутствием материнского инстинкта. Эгоистки до мозга костей. Иногда даже лучше детям не общаться с такой матерью, матерью, которой дети по барабану. Чему она их может научить? Нелюбви, эгоизму, потребительству? Такие люди могут только причинить боль. и нафиг это детям то?

А Александр24 Абсолютно высосанная из пальца история, которую и обсуждать нет смысла. У автора с фантазией совсем плохо - такую чушь изобрести.