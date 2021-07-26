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Что не так с Россией, по мнению поляка

Что не так с Россией, по мнению поляка

В Иносми.ру вышла статья Томаша Телюка (Tomasz Teluk), которая была опубликована в Gazeta Polska Codziennie (Польша).

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степан дунов
Помню прекрасно как дед мой рассказывал про этих кичливых пшеков (он в конце 19 века был там в составе российских войск), ничего не изменилось , лях останется ляхом.
Василий Плюшкин
И кому интересно мнение этого кондома?
МИХАИЛФЕДОР Два человека
РОССИЯ-- БЫЛА-ЕСТЬ И БУДИТ!! ВО ВЕКИ ВЕКОВ!!! ПШЕКОДОНИЯ!! ПОРА ЗАПОМНИТЬ ЭТИ СЛОВА!!!!

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