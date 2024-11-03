JAD: лечение бессонницы при беременности защищает от постродовой депрессии

Канадские ученые из Университета Калгари и Монреальского университета выяснили, что когнитивно-поведенческая терапия бессонницы (КПТБ) во время беременности может не только улучшить режим сна, но и помочь справиться с послеродовой депрессией.
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