❗️Ночью в Ялте вражеский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом. 13 человек пострадали «Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом.
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❗️Ночью в Ялте вражеский беспилотник ударил в многоэтажный жилой дом. 13 человек пострадали «Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом.