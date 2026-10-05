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Ивановские новости

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В Ивановской области на Горе Левитана могут снести три постройки

В Ивановской области на Горе Левитана могут снести три постройки

Прокуратура оспаривает законность аренды и покупки участков в Плёсе, считая, что строительство в заповедной зоне без согласования с охраной памятников незаконно.

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