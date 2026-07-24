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Царьград

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Антон Немкин предупредил студентов о новой мошеннической схеме

Антон Немкин предупредил студентов о новой мошеннической схеме

Антон Немкин, член комитета Госдумы, сообщил о мошенниках, представляющихся вузовскими работниками. Студентов вынуждают срочно передавать данные или подтверждать учетные записи, угрожая отчислением.

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