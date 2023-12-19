В Смоленске суд оставил под арестом несовершеннолетнего, который избил подростка-инвалида

Инцидент произошел в Гнездове 11 июля Заднепровский районный суд Смоленска продлил меру пресечения в виде заключения под стражу несовершеннолетнему смолянину, который избил подростка-инвалида, на один месяц.
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