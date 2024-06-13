Количество резюме на свердловском рынке труда в мае 2024 года выросло на 19%

В последние месяцы наблюдается рост числа людей, выходящих на рынок труда Свердловской области. Так, в мае этого года количество поданных резюме составило 136,5 тысячи, что на 19 процентов больше, чем в январе того же года.
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