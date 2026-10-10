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Царьград

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ФСБ задержала россиянина с 311 кг кокаина в Подмосковье

ФСБ задержала россиянина с 311 кг кокаина в Подмосковье

В Подмосковье задержан 24-летний россиянин, подозреваемый в организации контрабанды кокаина из Латинской Америки в Евросоюз, при нем обнаружено 311,6 кг наркотиков.

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