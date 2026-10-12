В Петербурге 19-летний сын зарезал мать и готовил нападение на соседей

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как 11 октября в квартире на улице Дмитрия Устинова нашли тело женщины с множественными колото-резаными ранениями, а её 19-летнего сына задержали по подозрению в убийстве.
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