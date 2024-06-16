Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Брови Путина

Брови Путина

Уже неделю российская оппозиция обсуждает якобы покрашенные брови Путина, и как это может привести к краху России.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
И правильно делает.
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13 час.
Evgenija Palette
Ну, это уже несерьезно. Покрашенные, непокрашенные. Если нет, что сказать, И ПРО БРОВИ НЕ НАДО... К СЛОВУ - Именно МУЖЧИНЫ ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ  ПРИМЕНЯТЬ ДУХИ, ЛЕНТЫ, ПАРФЮМЕРИЮ, КРАСКИ ДЛЯ БРОВЕЙ И ВОЛОС...  Некоторым образом - &quot;традиция&quot;...
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12 час.
Татьяна Кибишева
Неужели больше ничего, более достойного, не увидели в Путине?
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9 час.

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