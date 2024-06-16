Брови Путина

Evgenija Palette

Ну, это уже несерьезно. Покрашенные, непокрашенные. Если нет, что сказать, И ПРО БРОВИ НЕ НАДО... К СЛОВУ - Именно МУЖЧИНЫ ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДУХИ, ЛЕНТЫ, ПАРФЮМЕРИЮ, КРАСКИ ДЛЯ БРОВЕЙ И ВОЛОС... Некоторым образом - "традиция"...