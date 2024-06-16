Уже неделю российская оппозиция обсуждает якобы покрашенные брови Путина, и как это может привести к краху России.
Брови Путина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
И правильно делает.
Ответить
13 час.
Evgenija Palette
Ну, это уже несерьезно. Покрашенные, непокрашенные. Если нет, что сказать, И ПРО БРОВИ НЕ НАДО... К СЛОВУ - Именно МУЖЧИНЫ ПЕРВЫМИ НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬ ДУХИ, ЛЕНТЫ, ПАРФЮМЕРИЮ, КРАСКИ ДЛЯ БРОВЕЙ И ВОЛОС... Некоторым образом - "традиция"...
Ответить
12 час.
Татьяна Кибишева
Неужели больше ничего, более достойного, не увидели в Путине?
Ответить
9 час.
Свежие комментарии