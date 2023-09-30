В Новосибирской области наградили лучших сотрудников детских садов

Торжественное мероприятие с участием воспитателей и нянечек прошло в правительстве региона.Лучших нянечек и воспитателей Новосибирской области поздравили с профессиональным праздником на торжественном мероприятии в правительстве региона и назвали лучших в профессии.
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