Жительница Читы поверила аферистам в Telegram и потеряла все свои сбережения

Мошенник, используя мессенджер Telegram и выдавая себя за бывшего начальника 50-летней жительницы Читы, убедил ее за две недели продать свой автомобиль и взять на себя шесть кредитов для перевода ему 13 миллионов рублей.
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