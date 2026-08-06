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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ян Кузнецов об игре с Уигаром: «О менторе такого уровня можно только мечтать. Он дал совет: «Наслаждайся каждым матчем в НХЛ. Каждый мечтает оказаться на твоем месте»

Защитник « Калгари » Ян Кузнецов в интервью Спортсу’‘ рассказал, как ему помогла игра в паре с  Маккензи Уигаром .

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