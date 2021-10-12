smi.today

1 644 подписчика

Чиновник Пентагона: В области искусственного интеллекта США проиграли Китаю

Чиновник Пентагона: В области искусственного интеллекта США проиграли Китаю

История первого директора по программному обеспечению Пентагона, пообещавшего Китаю победу над США, выплеснулась в федеральные американские СМИ, об этом написал 11 октября Business Insider.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх