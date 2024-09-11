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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года

В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года

Также планируют наказывать тех, кто выпивает до указанного возраста Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что планирует разработать законопроект о запрете продажи и употребления алкогольных напитков лицам моложе 21 года.

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Комментарии
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Лида Орлова
Очень хорошо , алкоголь это зло ....
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17 час.
Гарий Щерба
НЕЛЬЗЯ  этого  ДЕЛАТЬ , настоящая  ХРЕНЬ ВЫХОДИТ , ПОГИБАТЬ ЗНАЧИТ МОЖНО (защищая РОДИНУ)  с 18-лет а  ПИТЬ АЛКОГОЛЬ  с 21 ....!!????!! Это же  НОНСЕНС  какой-то .
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16 час.

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