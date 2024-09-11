В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года

Очень хорошо , алкоголь это зло ....

Гарий Щерба

НЕЛЬЗЯ этого ДЕЛАТЬ , настоящая ХРЕНЬ ВЫХОДИТ , ПОГИБАТЬ ЗНАЧИТ МОЖНО (защищая РОДИНУ) с 18-лет а ПИТЬ АЛКОГОЛЬ с 21 ....!!????!! Это же НОНСЕНС какой-то .