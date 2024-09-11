Также планируют наказывать тех, кто выпивает до указанного возраста Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев сообщил РИА Новости, что планирует разработать законопроект о запрете продажи и употребления алкогольных напитков лицам моложе 21 года.
В России хотят запретить продажу алкоголя до 21 года
Комментарии
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Лида Орлова
Очень хорошо , алкоголь это зло ....
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17 час.
Гарий Щерба
НЕЛЬЗЯ этого ДЕЛАТЬ , настоящая ХРЕНЬ ВЫХОДИТ , ПОГИБАТЬ ЗНАЧИТ МОЖНО (защищая РОДИНУ) с 18-лет а ПИТЬ АЛКОГОЛЬ с 21 ....!!????!! Это же НОНСЕНС какой-то .
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16 час.
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