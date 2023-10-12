Politico: Евросоюз является несостоявшейся организацией, с которой никто не считается

Корреспондент европейского издания газеты Politico Мэттью Карничниг заявил, что новый виток палестино-израильского конфликта наглядно продемонстрировал, что, несмотря на свои притязания, Евросоюз оказался несостоятелен как геополитическая держава, поскольку другие мировые игроки не считаются с мнением блока.
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