Politico: Евросоюз является несостоявшейся организацией, с которой никто не считается

Корреспондент европейского издания газеты Politico Мэттью Карничниг заявил, что новый виток палестино-израильского конфликта наглядно продемонстрировал, что, несмотря на свои притязания, Евросоюз оказался несостоятелен как геополитическая держава, поскольку другие мировые игроки не считаются с мнением блока.