Бегство украинцев от мобилизации: темная сторона военной службы Ольга ВайленкоБританское издание «Times» опубликовало материал, раскрывающий теневую сторону бизнеса по бегству граждан незалежной от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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