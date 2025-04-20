Состояние Триумфальной арки. Министерство культуры - о работах по её реставрации

«Триумфальная арка в центре Кишинева, являющаяся памятником архитектуры национального значения, будет отремонтирована после завершения процедуры разграничения собственности», – такой ответ был предоставлен редакции Noi.
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