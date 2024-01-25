Царьград Фото: KCNA/PRESIDENT OF RUSSIA/Globallookpres Правительственная делегация Северной Кореи во главе с министром иностранных дел прибыла в Москву.
Русских просят вернуться на Запад: КНДР и Иран делают Россию сверхдержавой
Комментарии
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sss
позавчера еще было пора
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3 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Какой запад ? Нищеброды А с США на одном поле ....Воры и пидоры и не надо говорить про их народ все они такие , потому что голосуют за сатану . Всё что сделано , а точнее разрушено и разграблено это сделано грязными кровавыми руками янки и не надо в этом никого убеждать . Хотите лишиться всего -подружитесь с янки , хотите умереть пожите руку янки . Это исчадье Ада посланники Дьявола . Только если сам такой ? И то будешь приговорён и не проживёшь и недели . Проанализируйте контакт любой страны с ними и посмотрите ,что они от них получили и сколько отдали . Даже слепой увидит через час после контакта с любым из них . Это какой же дурак советы даёт о содружестве с ними . Самый прекрасный день будет , когда их последняя мать поплачет над могилкой своего последнего сына
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3 час.
людмила пригарина
Сразу предупреждаю, что в политике я ничего уже не понимаю и высказываюсь с позиций своей логики.Поэтому надеюсь меня не закидают "тапками". Это как вариант.Прошу обратить внимание-никаких переворотов и стрессов. В данной сложившейся ситуации, я бы на несколько лет власть добровольно передала бы , скажем так, военной диктатуре. Не согласным-возможность выехать к месту проживания, предупредив о дальнейшей "чистке". Думаю что этим освободила бы общество от части внутренних "проблем". А дальше все по накатанной-один человек одно гражданство,мигранты по пути Эмиратов, и т.д. Где-то через пару лет, как получится, провести выборы Президента. В данном положении, думаю, ни один Президент не сможет плодотворно и одновременно работать на внутренние и внешние проблемы. Это так,навскидку, упрощенно. Есть варианты и ньюансы, о которых можно и умолчать.
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58 мин.
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