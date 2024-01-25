Русских просят вернуться на Запад: КНДР и Иран делают Россию сверхдержавой

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Какой запад ? Нищеброды А с США на одном поле ....Воры и пидоры и не надо говорить про их народ все они такие , потому что голосуют за сатану . Всё что сделано , а точнее разрушено и разграблено это сделано грязными кровавыми руками янки и не надо в этом никого убеждать . Хотите лишиться всего -подружитесь с янки , хотите умереть пожите руку янки . Это исчадье Ада посланники Дьявола . Только если сам такой ? И то будешь приговорён и не проживёшь и недели . Проанализируйте контакт любой страны с ними и посмотрите ,что они от них получили и сколько отдали . Даже слепой увидит через час после контакта с любым из них . Это какой же дурак советы даёт о содружестве с ними . Самый прекрасный день будет , когда их последняя мать поплачет над могилкой своего последнего сына