«Постыдная суета». Махачев — о праздновании его фанатами победы на UFC 294

Ислам Махачев раскритиковал своих болельщиков за празднование его победы на турнире UFC 294. В сеть попало видео, на котором запечатлено празднование болельщиками Ислама Махачева его победы над Алексом Волкановски на турнире UFC 294.
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