Легковушка протаранила дерево в Свободном

Представители компетентных органов разбираются в инциденте на улице Литвиновской в Свободном. На данный момент известно, что автомобиль Toyota Crown покинул проезжую часть улицы Литвиновской в Свободном и врезался в стоящее на обочине дерево.
Представители компетентных органов разбираются в инциденте на улице Литвиновской в Свободном. На данный момент известно, что автомобиль Toyota Crown покинул проезжую часть улицы Литвиновской в Свободном и врезался в стоящее на обочине дерево.
Свежие комментарии