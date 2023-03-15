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Легковушка протаранила дерево в Свободном

Легковушка протаранила дерево в Свободном

Представители компетентных органов разбираются в инциденте на улице Литвиновской в Свободном. На данный момент известно, что автомобиль Toyota Crown покинул проезжую часть улицы Литвиновской в Свободном и врезался в стоящее на обочине дерево.

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