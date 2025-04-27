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Заморозки в ближайшие 2 дня ожидаются в Крыму

Заморозки в ближайшие 2 дня ожидаются в Крыму

Ночью и утром 28 и 29 апреля на территории Крыма ожидаются заморозки. Об этом в воскресенье, 27 апреля 2025 года, предупредили в ГУ МЧС России по Крыму, ссылаясь на данные регионального Гидрометцентра, МК "Крым".

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