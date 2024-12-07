Лукман-Ретеги-Де Кетеларе из «Аталанты» – одно из лучших трио в мире. Как Гасперини это удалось?

Конкуренты «Реала» и «Ливерпуля». Недавно Гасперини спросили, какая из «Аталант» лучше: сегодняшняя, с еврокубком в музее и миллионами на счету, или первая – команда Иличича и Гомеса, собранная на магазинную сдачу и влюбившая мир.