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Лукман-Ретеги-Де Кетеларе из «Аталанты» – одно из лучших трио в мире. Как Гасперини это удалось?

Лукман-Ретеги-Де Кетеларе из «Аталанты» – одно из лучших трио в мире. Как Гасперини это удалось?

Конкуренты «Реала» и «Ливерпуля». Недавно Гасперини спросили, какая из «Аталант» лучше: сегодняшняя, с еврокубком в музее и миллионами на счету, или первая – команда Иличича и Гомеса, собранная на магазинную сдачу и влюбившая мир.

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