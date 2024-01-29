Какой праздник сегодня, 30 января 2024 года, отмечают в России и в мире Анна ФедороваВ преддверии завершения первого месяца нового года нас ожидает еще несколько знаковых дат, которые включают в себя государственные, профессиональные, народные и церковные празднования.