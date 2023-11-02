Песков не согласился с заявлением Залужного о "тупике" в зоне СВО

РИА Новости/Константин Михальчевский Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с заявлением главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на поле боя в зоне спецоперации зашла в тупик.
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