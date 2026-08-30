Таких Hyundai ещё не было. Рассекречен брутальный рамный внедорожник Hyundai Boulder — будущий конкурент Toyota 4Runner и Jeep Wrangler

Что-то эта модель получит от Kia Tasman, но платформа у Boulder, скорее всего, будет своя Hyundai готовится вывести на рынок полноценный рамный внедорожник Boulder — он станет прямым конкурентом Ford Bronco, Jeep Wrangler и Toyota 4Runner.
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