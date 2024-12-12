Первоуральск начали украшать к Новому году

Первоуральск приступил к подготовке к празднованию Нового года. Уже начали устанавливать малые архитектурные формы на пешеходной аллее проспекта Ильича, а липы и голубые ели на площади украшают яркими гирляндами.
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