"Тут мы решаем кто работает",- мигранты в Новосибирске нашли новый способ ассимилироваться РФ

90-е возвращаются, не везде конечно и не так массово - в частности в Новосибирске, где водитель такси обратилась с просьбой о защите.
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