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"Тут мы решаем кто работает",- мигранты в Новосибирске нашли новый способ ассимилироваться РФ

"Тут мы решаем кто работает",- мигранты в Новосибирске нашли новый способ ассимилироваться РФ

90-е возвращаются, не везде конечно и не так массово - в частности в Новосибирске, где водитель такси обратилась с просьбой о защите.

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Комментарии
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Галина Друзина
Согласна с Владимиром Грачевыи на все 500/.!!!
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3 час.
с
сергей
Только силой можно остановить подобное блядство. Бить их надо,как в Бирюлёво. Другого они не понимают. Властям всё равно,что происходит на их территории. А у иммигрантов всё давно куплено.
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2 час.
G
Garry
мочить подрезанных павианов....а особо оборзевших-отличившихся наХ в аул
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2 час.

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