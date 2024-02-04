Кушанашвили жестоко прошелся по Алине Загитовой

Скандальный журналист просит отдать фигуристку Алину Загитову ему. После завершения карьеры в большом спорте, Евгения Медведева и Алина Загитова экспериментируют в различных областях, включая журналистику.
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