Бессент: США намерены вводить санкции против всех союзников Ирана

США намерены системно вводить санкции против всех союзников Ирана. Об этом телеканалу Fox News заявил министр финансов Соединенных Штатов Америки Скотт Бессент.
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