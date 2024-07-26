Президент Восточного Тимора посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 26 июля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта посетит Китай с государственным визитом в период с 28 по 31 июля, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.