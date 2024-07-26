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Китай

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Президент Восточного Тимора посетит Китай с государственным визитом

Пекин, 26 июля /Синьхуа/ -- По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта посетит Китай с государственным визитом в период с 28 по 31 июля, сообщила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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