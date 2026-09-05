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Новицкий назвал беспределом отзыв нейтрального статуса у Кондратюка и Валиевой

Новицкий назвал беспределом отзыв нейтрального статуса у Кондратюка и Валиевой

Российский тренер Сергей Новицкий, чемпион Европы в танцах на льду (2009), высказался о ситуации с отзывом нейтрального статуса у фигуристов Марка Кондратюка и Камилы Валиевой.

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