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Ученые нашли сахар будущего: мы сможем есть конфеты и одновременно снижать давление

Ученые нашли сахар будущего: мы сможем есть конфеты и одновременно снижать давление

Вы наверняка слышали, что слишком большое количество сахара в рационе — это очень вредно. Однако неужели сладкоежкам придется всю жизнь себя ограничивать? Доктор медицинских наук Олег Медведев уверен: уже в ближайшем будущем человечество сможет решить эту проблему.

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