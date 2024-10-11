Белоусов поручил «Рубикону» сформировать новые отряды в зоне СВО

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов по итогам посещения центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» поручил сформировать пять отрядов для выполнения задач в составе каждой из группировок, задействованных в зоне проведения спецоперации.
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