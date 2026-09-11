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Царьград

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С 12 сентября изменится расписание автобусов №4, №20 и №59

С 12 сентября изменится расписание автобусов №4, №20 и №59

С 12 сентября в расписание движения общественного транспорта будут внесены изменения. В городском департаменте транспорта проинформировали, что по субботам станет больше рейсов у автобусного маршрута №20.

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