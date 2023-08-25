Политически лидер неудавшегося мятежа умер еще в июне Оказывается, такие логически завершенные концовки бывают не только в фильмах, но и в реальной жизни.
Отложенная смерть Евгения Пригожина: что на самом деле погубило шефа «Вагнера»
Комментарии
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нл
николай лебедев
О мертвых хорошо или никак.Пригожин, безусловно, был талантлив, как организатор, но положить по 20 т. бойцов при взятии Соледара и Артемовска, если эти данные верные, это как-то уже перебор.Может быть страх ответственности толкнул его на эти необдуманные действия?Поход на Москву, который не удался и это хорошо.
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5 час.
петр кузнецов
статья не аналитическая ,собрали сплетни по горячим следам и выдают это за мыслительный процесс....
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5 час.
Александр Салтановский
"И люди узнают имена истинных заказчиков и вершителей всей этой весьма мутной и крайне омерзительной по своей сущности истории..." Это вряд ли, всей правды мы не узнаем никогда!
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2 час.
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