Отложенная смерть Евгения Пригожина: что на самом деле погубило шефа «Вагнера»

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николай лебедев

О мертвых хорошо или никак.Пригожин, безусловно, был талантлив, как организатор, но положить по 20 т. бойцов при взятии Соледара и Артемовска, если эти данные верные, это как-то уже перебор.Может быть страх ответственности толкнул его на эти необдуманные действия?Поход на Москву, который не удался и это хорошо.