«Бостон» обменял Карло в «Торонто» на Минтена плюс драфт-пики 1-го и 4-го раундов. «Брюинс» удержали 15% кэпхита защитника

Сделка состоялась перед дедлайном. «Брюинс» получили выбор в первом раунде драфта НХЛ 2026 года (если он будет в топ-5, то 2027 года) и выбор в 4-м раунде драфта-2025, изначально принадлежавший «Филадельфии».