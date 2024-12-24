AP: cпецпрокурор США отозвала апелляцию на решение суда по делу Болдуина

Спецпрокурор США Кари Моррисси отозвала апелляцию на принятое в июле решение суда, согласно которому разбирательство в отношении актера Алека Болдуина, которого привлекали по обвинению в непредумышленном убийстве на киносъемках, было прекращено.
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