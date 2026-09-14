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Регионы России

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Песков допустил отмену запрета на экспорт нефтепродуктов после насыщения рынка РФ

Песков допустил отмену запрета на экспорт нефтепродуктов после насыщения рынка РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отмена запрета на экспорт нефтепродуктов в России будет рассмотрена после насыщения внутреннего рынка страны.

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