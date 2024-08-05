«Считает себя потрясающим плейбоем, девочки на стороне у него появились», — Пугачева рассталась с мужем из-за измены

Пока Алла Борисовна мило общается со всеми своими мужьями (практически всеми!), расхваливая интеллигентность Миколаса Орбакаса и величие Филиппа Киркорова, разговоры с Александром Стефановичем у нее строятся по классической схеме разводом: взаимные претензии и непонимание друг друга.