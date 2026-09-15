"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов

В страхе массово и срочно выводят свои капиталы из страны жители России. Опасаясь ужесточения режима и мобилизации, которая якобы начнётся сразу после сентябрьских выборов, граждане кратно увеличили переводы денег на счета иностранных брокеров, а также принялись массово скупать валюту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г Каллас оценила ущ...
- IV Комендантский час...
- IV Вымирание Литвы. ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым