"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов

В страхе массово и срочно выводят свои капиталы из страны жители России. Опасаясь ужесточения режима и мобилизации, которая якобы начнётся сразу после сентябрьских выборов, граждане кратно увеличили переводы денег на счета иностранных брокеров, а также принялись массово скупать валюту.