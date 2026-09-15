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"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов

"Цифровой концлагерь нового рубля". Почему российские деньги заняли умы иноагентов

В страхе массово и срочно выводят свои капиталы из страны жители России. Опасаясь ужесточения режима и мобилизации, которая якобы начнётся сразу после сентябрьских выборов, граждане кратно увеличили переводы денег на счета иностранных брокеров, а также принялись массово скупать валюту.

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